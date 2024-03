Media | ' in stallo i colloqui per un cessate il fuoco a Gaza'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) I negoziati per arrivare a unilnella guerra tra Israele e Hamas sembrano essere in fase di, quando mancano ormai pochi giorni alla scadenza non ufficiale dell'inizio del Ramadan: lo scrive oggi il Guardian. Due giorni ditra Hamas etori internazionali nella capitale egiziana, Il Cairo, non hanno prodotto alcun progresso significativo - secondo funzionari palestinesi - dopo che Israele ha rifiutato di inviare una delegazione all'ultimo round di negoziati. Benjamin "Netanyahu non vuole raggiungere un accordo" e "la palla ora è nel campo degli americani" per spingere il primo ministro israeliano a tornare al tavolo, ha detto aiil capo della divisione politica di Hamas a, Basem Naim. Secondo un anonimo funzionario citato ...