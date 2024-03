Maxi tamponamento in FiPiLi | diverse auto coinvolte Lunghe code e corsia chiusa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Cascina (Pisa), 6 marzo 2024 -inper un incidente avvenuto poco prima dello svincolo di Cascina, in direzione Firenze. Uncon almeno noveha creato il caos per chi viaggiava in superstrada. Segnalati 7 chilometri di coda, ma si sono formate file per curiosi anche in direzione opposta. Inizialmente ilha riguardato quattro vetture, con cinque feriti. La formazione repentina della coda ha provocato successivamente altri due tamponamenti di lieve entità che hanno vistoaltre cinquevetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa. La squadra ha lavorato per la messa in sicurezza delledopo aver ...