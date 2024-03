Mattarella | «Non sono un sovrano | quando firmo una legge faccio solo il mio dovere»

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’intervento del Capo dello Stato: «C’è chi si rivolge al presidente della Repubblica chiedendogli di non firmare una. Ma il presidente non firma le leggi, bensì la loro promulgazione». Poi l’elogio dell’«armonico disegno» della Costituzione e della libertà di stampa

