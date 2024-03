Mattarella e la confusione sul ruolo del capo dello Stato Politica e opinione pubblica ripassino la Costituzione

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il Presidentesi è fatto carico di un chiarimento d’ordine costituzionale di non poco conto: “Il Presidente della Renon firma le leggi, ne firma la promulgazione, che è una cosa ben diversa… Quando promulga una legge, non la fa propria, non la condivide, fa semplicemente il suo dovere”. Ogni tanto un piccolo ripasso su quanto è scritto nell’articolo 87 dellama anche in tutti i 139 articoli (più le 18 disposizioni transitorie), non fa male alla nostra salute civica. In più iloffre anche un confronto con la precedente Carta costituzionale del nostro Paese, cioè lo Statuto albertino del 1848: “Fortunatamente sono un Presidente – sottolinea - e non sono un sovrano”. Segui su affaritaliani.it