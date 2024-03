Matt Riddle | “Mi piacerebbe lavorare in TNA e AEW”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Si dice che “non tutto il male viene per nuocere”: certo, un licenziamento è un brutto colpo da affrontare, ma in alcune situazioni si può rivelare una ‘benedizione’., subito dopo il licenziamento dalla WWE, ha trovato una nuova casa in MLW, ma soprattutto, ha vinto il NJPW World Television Championship in Giappone. Il wrestler non sembra cavarsela male in questo suo periodo lontano da Stamford e pare abbia intenzione di “conquistare” presto nuove federazioni. Parlando a Jamal Niaz di Monopoly Events,ha espresso il suo interesse in eventuali futuri accordi con TNA e AEW. Sebbene abbia esplicitamente dichiarato di essere completamente concentrato sui suoi impegni con NJPW e MLW, il wrestler ha strizzato l’occhio alle altre due grandi promotion statunitensi:“Sì, mi vedrei bene in AEW o TNA. Ho parlato con la ...