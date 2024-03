Massimo Pisciotta nuovo Resort Manager dell’hotel di lusso La Plage Resort a Taormina

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Nuova nomina aper RHC Group: èildi La, il gioiello del gruppo alberghiero italiano, che gode di una posizione privilegiata direttamente sulla spiaggia di fronte Isola Bella. Classe 1981, di origini campane,ha mosso i primi passi nelle cucine del padre, chef di cucina e pizzaiolo. Da lì ha portato avanti un percorso di studi e specializzazioni di alto livello, sia in ambito accademico universitario che di settore, anche in campo internazionale. La sua esperienza lo ha visto sviluppare la professionalità con ruoli diversi in realtà come il recente Baglioni Masseria Muzza di Otranto, il Grand Hotel Convento ...