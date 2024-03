Massimiliano Albione e Lorenzo Nardecchia morti a Sabaudia in un incidente, auto contro il muro di una casa: Tragico incidente a Sabaudia: morti sul colpo due padri a bordo di una Mini Cooper schiantatasi dopo essere uscita di strada ...notizie.virgilio

Incidente a Sabaudia, morti due amici: Massimiliano aveva un vivaio, Lorenzo faceva il meccanico. «Lasciano figli piccoli»: Tragedia ieri sera a Sabaudia. In un incidente sulla Migliara 49 hanno perso la vita Massimiliano Albione e Lorenzo Nardecchia. I due viaggiavano a bordo di una Mini Cooper quando, per cause ...corriereadriatico