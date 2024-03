Marzo è il mese di Alda Merini | «nata il ventuno a primavera» | e morta 15 anni fa Per celebrare i suoi versi e la sua vita | la Casa di Alda in via Magolfa mette in scena una vera Merini Beauty Week Con reading e spettacoli ma anche aperitivi e laboratori poetici

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Ladiè un posto vivo, in ogni momento dell’anno, grazie all’impegno di Donatella Massimilla, che la dirige: con tanti traguardi alle spalle e tanti progetti davanti a sé. Ma questo, «il», cade l’versario della nascita di(nel 1931) e sarà unspeciale. Che prende avvio in corrispondenza della GiorInternazionale delle donna, l’8. ...

Oroscopo del mese di febbraio 2024 per tutti i segni dello zodiaco secondo Artemide . Ariete marzo 2024 si prospetta un mese di grande dinamismo per l'Ariete, ... (gazzettadelsud)

Fondi a milizie anti Assad, due arresti per terrorismo a Olbia: OLBIA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Sassari, in stretto raccordo con la Direzione Centrale Polizia di Prevenzione – Servizio per il Contrasto dell’Estremismo e del Terrorismo Esterno, ha tratto ...padovanews

Lavori post-alluvione, nuovi interventi al via: I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie. Pulizia di fogne, caditoie e fossi in città. In collina parte il ...corrierecesenate

Venezia, ha un negozio di 15 metri quadrati a San Marco: bolletta di 260mila euro: E’ arrivata a un negoziante di Venezia, titolare di una gioielleria di 15 metri quadri nel salotto di Piazza San Marco, sotto i portici delle Procuratie ...nuovavenezia.gelocal