Marsiglia-Villarreal | Europa League | diretta tv | probabili formazioni | pronostici

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 6 marzo 2024)è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale die si gioca giovedì alle 21:00:tv,. Sa solo vincere ilda quando in panchina siede l’esperto tecnico Jean-Louis Gasset, che neanche un mese fa ha preso il posto di Gennaro Gattuso, esonerato dopo la sconfitta con il Brest. L’impatto dell’ex selezionatore della Costa d’Avorio nello spogliatoio, a quanto pare, è stato più che positivo. Almeno per ora. Aubameyang – IlVeggente.it (Ansa)Tre partite ed altrettante vittorie per i Phocéens, ottenute trae campionato. Prima il successo per 3-1 sullo Shakhtar Donetsk, valso il passaggio del turno, poi i 9 ...