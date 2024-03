Marica Pellegrinelli incinta | chi è e cosa fa il nuovo compagno FOTO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Personaggi tv.: chi è efa il, 35 anni ed ex moglie di Eros Ramazzotti, èdel terzo figlio ed oggi è alla 30esima settimana di gravidanza. La modella, infatti, dopo Raffaella Maria (che ha 11 anni) e Gabrio Tullio (che ne ha 7) avuti con Eros, ha mostrato il suo pancione nudo attraverso alcuni scatti postati sui social. (continua a leggere dopo le) Leggi anche: “Non so come andrà”. Chiara Ferragni in lacrime a “Che tempo che fa” ammette la crisi con Fedez (VIDEO) Leggi anche: “Verissimo”, l’annuncio choc dell’attrice da Silvia Toffanin: chi è e ...