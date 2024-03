“Maria | ecco la verità su Ernesto” Uomini e Donne | Barbara De Santi torna col cellulare

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Non solo Brando e la sua scelta, che sembra ancora lontanissima: atiene ancora banco la lite infinita traDeRusso. Il cavaliere aveva ribadito di voler chiudere con la dama, a maggior ragione dopo aver saputo che ha contattato al telefono sua nipote. Un episodio da lui definito grave perché totalmente fuori luogo. Dopo quelle accuse,aveva deciso di uscire dallo studio ma nella nuova puntata rila e più agguerrita che mai. Ha quindi fatto il suo ingresso con il telefono in mano volendo mostrare chi per prima ha contattato chi. “A chi devo far vedere il messaggio? Glielo faccio vedere ad”. E si è avvicinata al parterre: “Tu mi hai accusato. In un processo c’è l’accusa ...