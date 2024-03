Margherita Delle Stelle replica film tv | quando su Rai Premium

(Di mercoledì 6 marzo 2024)tv di Rai 1 Ilè andato in onda su Rai 1 il 5 marzo 2024. È unbiografico che racconta la vita dell’astrofisicaHack, interpretata da Cristiana Capotondi. La regia è di Giulio Base e ilè liberamente ispirato al libro “Nove vite come i gatti” scritto dalla stessa scienziata insieme al giornalista Federico Taddia. Ilracconta volutamente gli anni meno noti diHack, partendo da infanzia e adolescenza, caratterizzate da genitori anticonformisti che hanno saputo insegnare ala libertà di scegliere, portandola a rompere gli ...

Cristiana Capotondi in Margherita delle Stelle Nella serata di ieri, Martedì 5 Marzo 2024, su Rai1 il film tv Margherita delle Stelle ha conquistato ... (davidemaggio)

Come finisce Margherita Delle Stelle , finale del film con Cristiana Capotondi Margherita Delle Stelle è un film tv di Rai 1 diretto da Giulio Base. ... (spettacoloitaliano)

Chi è Flavio Parenti, Tancredi Di Sant’Erasmo ne Il Paradiso Delle Signore 8: Chi è Flavio Parenti, Tancredi Di Sant'Erasmo ne Il Paradiso Delle Signore 8 I film, le serie tv e la vita privata dell'attore.tvserial

14° Ca’ Foscari Short Film Festival. Presentato il programma dal 20 al 23 marzo: VENEZIA – Dal 20 al 23 marzo andrà in scena la quattordicesima edizione del Ca’ Foscari Short Film Festival, il primo festival in Europa interamente concepito, organizzato ...dazebaonews

Grandi ascolti per Margherita Delle stelle su Rai 1: i dati: Per Rai 1 un altro boom di ascolti in prima serata con Margherita Delle stelle che vince e convince: ecco i dati del 5 marzo 2024 ...ultimenotizieflash