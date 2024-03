Marco Pontini consulente strategico per l' innovazione di Open space pubblicità di RTL102 5

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo oltre vent'anni maturati nel mondo della radio, degli eventi e dellaentra nel Gruppo RTL 102.5 comeper l'di, la concessionaria pubblicitaria del Gruppo che fa capo a Lorenzo Suraci. Obiettivo: valorizzare a livello commerciale i contenuti editoriali delle radio e i grandi eventi dell'intero Gruppo RTL 102.5. "Sono felicissimo di poter dare un contributo a una media company così importante nel panorama italiano, che da sempre si distingue per format innovativi dal punto di vista editoriale, tecnologico e digitale. Sono onorato che abbiano pensato a me. Lavorare con Lorenzo Suraci, Valter Zicolillo e la grande squadra di RTL 102.5 è per me una ...

Serie C, Virtus Francavilla-Latina: le probabili formazioni. Le scelte di Villa e Fontana: Virtus Francavilla-Latina si gioca domenica 3 marzo alle 14 per la 29a giornata di Serie C: le probabili formazioni ...news.superscommesse

Formia / Marco Bianchini (Forza Italia) è stato nominato all’assemblea dell’ “Anci Lazio”: FORMIA – Si avvicinano le elezioni provinciali e i partiti, nel limite delle loro possibilità, stanno cercando di precettare “last minute” quei consiglieri comunali eletti all’interno di apparenti lis ...temporeale.info

“Un pozzo di Abati e di Principi”: il filosofo pontino Mauro Cascio a Latina per “Le parole dei talenti”: L'appuntamento con Mauro Cascio è fissato per giovedì 29 febbraio, alle ore 18, al bar Poeta in piazza del Popolo 12 a Latina ...latinaquotidiano