Marco Pontini consulente strategico per l’innovazione di Open space pubblicità di RTL102 5

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Dopo oltre vent’anni maturati nel mondo della radio, degli eventi e dellaentra nel Gruppo RTL 102.5 comeperdi, la concessionaria pubblicitaria del Gruppo che fa capo a Lorenzo Suraci. Obiettivo: valorizzare a livello commerciale i contenuti editoriali delle radio e i grandi eventi dell’intero Gruppo RTL 102.5. "Sono felicissimo di poter dare un contributo a una media company così importante nel panorama italiano, che da sempre si distingue per format innovativi dal punto di vista editoriale, tecnologico e digitale. Sono onorato che abbiano pensato a me. Lavorare con Lorenzo Suraci, Valter Zicolillo e la grande squadra di RTL 102.5 è per me una grande ...

Dopo oltre vent'anni maturati nel mondo della radio, degli eventi e della pubblicità , Marco Pontini entra nel Gruppo RTL 102.5 come consulente strategico ... (liberoquotidiano)

Marco Pontini consulente strategico per l’innovazione di Open Space Pubblicità (RTL 102.5): Marco Pontini torna al suo vecchio amore, la radio. Termina l’avventura come socio e ad di Friends & Vivo Multimedia – società attiva nel live music avviata con Friends&Partners e Vivo Concerti – iniz ...primaonline

Serie C, Virtus Francavilla-Latina: le probabili formazioni. Le scelte di Villa e Fontana: Virtus Francavilla-Latina si gioca domenica 3 marzo alle 14 per la 29a giornata di Serie C: le probabili formazioni ...news.superscommesse

Meloni da Biden, i funerali di Navalny, i dossier sui politici, l’udienza per Olindo e Rosa: Buongiorno. «Voglio ringraziarti, Giorgia, per l’incrollabile sostegno dell’Italia all’Ucraina e per la tua leadership del G7 quest’anno». (Joe Biden) «Intendiamo riaffermare un ordine internazionale ...corriere