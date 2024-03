Maradona | domani tavolo tecnico per togliere la pista d’atletica

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Svolta per il riammodernamento del ‘‘, come scrive su X il giornalista di Tv Play Marco Giordano: “ci sarà iltra i vertici del Comune, coloro che gestiscono la rivitalizzazione dell’area ex Italsider a Bagnoli ed il Ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto. In quella sede ci sarà la possibilità di deliberare lo spostamento dellanella Città dello Sport a Bagnoli (dove nascerà il centrofederale del tennis). Già c’è un accordo di massima ed il desiderio comune di spostare la. Da lì lo start della sinergia con De Laurentiis per il restyling del ‘’, senza, in vista di Euro 2032” Svolta per il riammodernamento del ...

TWEET – Giordano: “Stadio Maradona, giovedì il tavolo tecnico per togliere la pista di atletica”: "domani ci sarà il tavolo tecnico tra i vertici del Comune, coloro che gestiscono la rivitalizzazione dell'area ex Italsider a Bagnoli ed il Ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto. In quella ...napolimagazine

Stadio Maradona, c'è fiducia e fretta: a breve il progetto di ADL senza pista d'atletica: Il Comune di Napoli è fiducioso che presto sullo stadio Maradona ci sarà la schiarita con Aurelio De Laurentiis ...tuttonapoli

NAPOLI: domani VERIFICA CONDIZIONI OSIMHEN, MA NON E' INFORTUNATO: Calcio ora per ora Victor Osimhen non ha saltato l'allenamento di gruppo di oggi a causa di un infortunio, ma solo per un fastidio che ha spinto lo staff a fargli svolgere allenamento semplice in pale ...informazione