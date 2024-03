Manganellate ai cortei | Meloni convoca la Polizia | “Ingiusta campagna denigratoria contro di voi”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Giorgiariceve a Palazzo Chigi di sindacati delle forze dell'ordine, dopo gli episodi di violenza aidi Pisa e Firenze: "Non esiste solo il diritto a manifestare, che nessuno mette in discussione: esiste anche il dovere di rispettare delle regole, proprio per ridurre i rischi di incidenti":

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “Lei non può venire oggi qui a raccontarci che la carica di alleggerimento era necessitata per garantire l?incolumità degli ... (calcioweb.eu)

Pagliarulo (ANPI): “Difendiamo Ilaria Salis in quanto italiana. Manganelli indicazione Viminale”|VIDEO: Il presidente dell'ANPI Pagliarulo ha partecipato all'iniziativa per Ilaria Salis all'Università Roma Tre ed è intervenuto anche sugli scontri ai cortei.tag24

"Fateci entrare...". Blitz dei collettivi rossi alla Sapienza: Gli studenti forzano il blocco e fanno irruzione nell'ateneo scadendo gli slogan contro Israele. Intanto i poliziotti in tenuta antisommossa osservano da lontano: almeno stavolta nessuno potrà infanga ...ilgiornale

Tutte le Manganellate d’Italia, quando la reazione degli agenti non è dettata dal governo di turno: Non ci si può scandalizzare solo per le reazioni della Polizia contro i manifestanti pro-Palestina: anche in passato (con governi non di destra) ci sono state le Manganellate nei cortei, solo che la s ...ilriformista