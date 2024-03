Mammografia e disinformazione criminale

Leggi tutta la notizia su butac

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Negli anni ci siamo già occupati di post e articoli su siti non scientificamente accurati che denigrano lo screening mammografico. Durante il weekend ci avete segnalato un post su una pagina Facebook da oltre 11mila follower, pagina che spaccia svariata pseudomedicina per i propri personali interessi economici, e invece denigra la medicina basata sulle evidenze scientifiche. La pagina è un coacervo dimedica che a nostro avviso andrebbe bloccata dai social. Ma oggi ci limiteremo a parlare del post che ci avete segnalato sulle mammografie. Questo post: LAÈ IL PIÙ GRANDE CRIMINE ORGANIZZATO CONTRO LE DONNE Le donne che si sottopongono a esami mammografici probabilmente non sono consapevoli del danno che stanno facendo a se stesse Alcuni dettagli a cui dovresti pensare prima di decidere di sostenere un esame: Il 50-60% dei ...