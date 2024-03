Maltempo | strade piene di buche Rattoppi “selvaggi“ | è polemica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Le copiose precipitazioni dei giorni scorsi hanno avuto un impatto tremendo anche sulla condizione, già molto precaria, dellecittadina ed extra-urbane. In più punti si sono apertedi dimensioni tali da mettere a rischio l’incolumità di mezzi ed utenti della strada tanto che non appena ha cessato di piovere sono stati avviati interventi di “rattoppo“ d’emergenza nei punti più disastrati. Tra essi la rotatoria sulla statale 494 nei pressi del quartiere Brughiera, quella sempre sull’importante arteria stradale in prossimità dello stabilimento Moreschi e, ancora più avanti, in quella all’innesto della viabilità cittadina sulla statale in direzione di Mortara. Ma situazioni critiche si sono registrate anche in centro. In via Dante, ad esempio, per colmare una buca che si è aperta tra i sampietrini si è provveduto ad apporre una “toppa“ di ...