Maltempo | frane a Colzate e Sant’Omobono | chiuse due strade | in campo la protezione civile

(Di mercoledì 6 marzo 2024). Duestanno creando diversi disagi agli abitanti delle frazioni Bondo di, in Val Seriana, e Selino Alto diTerme, in Valle Imagna. La situazione più delicata, al momento, è la prima: l’allarme è scattato nella serata di lunedì, quando attorno alle 21.30 a causa delle abbondanti piogge degli ultimi giorni un ammasso di terra, fango e detriti si è riversato sulla carreggiata della strada comunale denominata Via Rezzo, dopo l’incrocio con via Case Sparse, unica via d’accesso alle località abitate di Piani di Rezzo, Bondo die ad alcune abitazioni che ricadono sul comune di Casnigo ma raggiungibili solamente transitando da. La mattina dopo sul posto si sono subito recati i tecnici comunali, insieme a un geologo e ai colleghi di Regione ...