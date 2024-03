Malattie rare | Aifa approva prima terapia per bimbi con Nf1 e neurofibromi plessiformi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco () hato la rimborsabilità di selumetinib,indicata per il trattamento deisintomatici e non operabili in pazienti pediatrici affetti da neurofibromatosi di tipo 1 (Nf1) di età pari o superiore ai 3 anni. L'zione condizionata nell'Unione europea era avvenuta nel giugno 2021. Lo annuncia - in una nota - AstraZeneca, insieme ad Alexion, AstraZenecaDisease. La Nf1 è una condizione genetica rara debilitante che in tutto il mondo colpisce una persona su 3mila e che in Italia si stima coinvolga circa 20mila pazienti. In una percentuale tra il 30% e il 50% delle persone affette da Nf1, si sviluppano tumori sulle guaine nervose ...