Malata di tumore deve aspettare fine 2025 per alcuni esami | “Se pago 422 euro me li fanno fare domani”

Francesca Michielin, età, fidanzato, malattia, social e carriera: chi è la cantante ospite a «Michelle Impossible & Friends»: Michelle Hunziker torna in prima serata su Canale 5 dopo il successo delle prime due edizioni del programma «Michelle Impossible & Friends». Il suo programma è un one ...leggo

L'Intelligenza artificiale rileva un nuovo tipo di cancro alla prostata: La malattia colpisce circa un uomo su otto. Il cancro alla prostata, che colpisce circa un uomo su otto, comprende due diversi sottotipi di ...agoramagazine

Sarah Ferguson operata per un melanoma: “Il cancro non si è diffuso, è un enorme sollievo”: A rivelarlo è il Daily Mail, che ha parlato di un "enorme sollievo per Sarah e per l'intera famiglia", citando le parole di un'amica della duchessa ...ilfattoquotidiano