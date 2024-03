Magnifici ribelli I primi romantici e l’invenzione dell’Io

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Questo ponderoso volume, salutato a più voci come un “capolavoro”o, addirittura, un capolavoro “assoluto”, ci immerge nelle vite e nelle menti dei cosiddetti pretedeschi: è una biografia di gruppo di alcuni giovani geniali, che, intorno alla fine del Settecento, si trovarono a convivere e a con-filosofare a Jena, una cittadina di meno di 5 mila anime in Turingia, che, in un breve e intellettualmente straordinario giro d’anni, diventò la capitale culturale del Vecchio continente. E’ sufficiente ricordarne i maggiori (si va da Fichte a Schelling, dai due fratelli Schlegel ai von Humboldt, da Novalis a Tieck, con in margine, ma presentissimi, i più “anziani” quaranta-cinquantenni Schiller e Goethe, e le donne che ebbero un ruolo in tanto astrale costellazione: su tutte Caroline Böhmer nata Michaelis, anche lei raffinata letterata, che fu moglie sia di August ...