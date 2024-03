“Mafie ed eversione” | incontro con Gregorio Sorgonà e Giovanni Tizian

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Bergamo. Unpubblico con due esperti straordinari per capire i legami più profondi tra crimine organizzato, destra estrema e ambienti eversivi: appuntamento venerdì 15 marzo, alle 20,45, alla Fondazione Serughetti La Porta di Bergamo, in viale PapaXXIII 30. ANPI Comitato Provinciale di Bergamo, in collaborazione con il Coordinamento Provinciale di Libera Bergamo, invita a “ed”, momento di approfondimento con, storico, ricercatore alla Scuola Normale Superiore di Pisa e autore di pubblicazioni sulla destra italiana, e, giornalista del quotidiano Domani e autore di numerose inchieste su ‘ndrangheta, mafia e camorra, che da anni vive sotto scorta e ha perso, da bambino, il padre ucciso ...