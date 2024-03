Mafia | vedova Mico Geraci | ' non ci speravo più | finalmente mio marito avrà giustizia'

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Palermo, (Adnkronos) - "Non cipiù, la mia famiglia si era ormai rassegnata... Mamio". Piange, Enza Scimeca, ladi, dopo l'arresto dei fratelli Pietro e Salvatore Rinella, di Trabia, raggiunti da una ordinanza di custodia cautelare firmata dal capo dell'ufficio gip Alfredo Montalto. "Non sono riuscita a chiudere occhio questa notte", dice ancora la donna, che da 25 anni chiedeper il. "Ci sono voluti 25 anni per conoscere i nomi dei mandanti dell'omicidio di mio- aggiunge la signora Scimeca - E ci sono voluti altri due pentiti. Avevo sentito che il caccamese Emanuele Cecala aveva iniziato a ...

