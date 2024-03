Mafia | figlio sindacalista Geraci | ‘con arresti mandanti omicidio zittiti avvelenatori pozzi’

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Palermo, 6 mar. (Adnkronos) – “La cosa più importante era arrivare a un processo e avere dei volti ai quali chiedere il conto per quanto accaduto a mio padre. Questa è la cosa che più ci interessava. E che venga riconosciuto la matrice mafiosa legata all’impegno antidi mio padre. In tutti questi anni abbiamo dovuto difenderci anche contro le malelingue che, seppure a denti stretti, ventilavano altre opzioni sulle origini dell’. Questisono anche un modo per zittire definitivamente queste malelingue”. Lo ha detto all’Adnkronos Giuseppe, ildi Mico, ilUil ucciso nel 1998. All’alba sono stati arrestati idell’assassinio, i fratelli Pietro e Salvatore Rinella, boss di Trabia. “Gli inquirenti ...

