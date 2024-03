Madonna | “Ero quasi morta | Dio mi voleva con sé ma io ho detto No”

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Durante un concerto al Kia Forum di Los Angeles, lunedì scorso,ha rivelato alcuni particolari sui problemi di salute avuti la scorsa estate. “Quest’estate ho avuto una sorpresa, un’esperienza di pre-morte”, ha. “Sì, e non sto scherzando. È stato piuttosto spaventoso. Ovviamente non l’ho saputo per quattro giorni, perché ero in coma farmacologico. Ma quando mi sono svegliata, la prima parola che hoè stata ‘No’. O almeno questo è quello che mi dice il mio assistente”. “Sono abbastanza sicura – ha aggiunto la popstar – che Dio mi stesse dicendo: ‘Vuoi venire con noi? Vuoi venire con me? Vuoi andare da questa parte?’ E io ho: ‘No, no,no'”. Lo scorso luglioè stata colpita da un’infezione batterica che l’ha costretta al ricovero in terapia intensiva: “Sono caduta da molti ...