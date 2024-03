Madonna di Trevignano | vescovo Salvi | Apparizioni non soprannaturali | stop ai raduni

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un decreto e un’esortazione a seguire un iter di purificazione. Si conclude così la vicenda delladi, al centro dell’attenzione pubblica nel corso del 2023 per la figura di Gisella Cardia, la veggente che aveva dichiarato di aver assistito a diversereligiose e di aver visto la Vergine piangere lacrime di sangue. Monsignor Marcodi Civita Castellana, comune in provincia di Viterbo, ha emesso un decreto che impone ai fedeli il divieto di recarsi nel luogo delle presunte, dichiarandole “non” e chiedendo a Cardia di “compiere un percorso di purificazione e discernimento”.un anno fa aveva istituito una commissione d’inchiesta per approfondire l’eventuale dinamica dei fatti.