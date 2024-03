Madonna di Trevignano | il vescovo scomunica la veggente e vieta i raduni | nulla di soprannaturale

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Sul controverso caso delle apparizioni delladie dellaGisella Cardio arriva lo stop del, di Civita Castellana, monsignor Marco Salvi, che a chiare lettere sentenzia: «Nessuna apparizione sovrannaturale, basta». Non solo: dalla sentenza ecclesiastica pronunciata dall’Alto prelato emerge un ritratto dell’autoproclamatacome persona «inattendibile» e «autoreferenziale».di, il: «di» Un verdetto netto, che dovrebbe porre la parola fine a mesi e mesi di annunci, recriminazioni, rivendicazioni e polemiche, quello che la Commissione diocesana di Civita Castellana ha emesso attraverso un decreto nel quale ...

