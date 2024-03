Madonna di Trevignano | il verdetto definitivo della Chiesa che spiazza la veggente

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Game over per la storia (piuttosto strana)di. Per laquanto raccontato dallaGisella Cardia non rientra nella casistica degli eventi soprannaturali. E così con un Decreto che porta la data del 6 marzo, il vescovo Marco Salvi "per grazia di Dio eSede Apostolica vescovile di Civita Castellana" stabilisce che il fenomenodi, "Non è soprannaturale". La vicenda è quella che dal 2016 ha attirato le attenzioni e le preghiere di tanti fedeli sulla riva del lago di Bracciano in provincia di Roma dove, secondo una, ci sarebbero apparizioni "divine" e la lacrimazione di sangue di una statua"Beata Vergine Maria". Nulla di ...