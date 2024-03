Ma quale democrazia

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Sei americani su dieci non vogliono una riedizione del confronto Biden/Trump. Questo dicono unanimi i sondaggi. Ciò malgrado, quasi certamente i due si troveranno faccia a faccia dopo le Convention. È il sistema elettorale che prevede Caucus e Primarie che sostanzialmente impedisce le alternative. Si guardi all’esito del Super Tuesday. Tra i democratici recatisi alle urne – ovviamente, una minoranza – un venti per cento circa in verità non sostiene Biden pur non esprimendosi per altri. Tra i repubblicani, facendo una media, dal venticinque al trenta per cento preferisce Nikki Haley. Tenendo conto degli indipendenti, si vede come effettivamente la maggioranza non voglia i due vecchi nemici ma debba subirli. Quanto a seri candidati terzi alle Presidenziali, le procedure per ottenere nei singoli Stati il ‘Ballot Access’ sono scoraggianti e ancora sostanzialmente impediscono a chi non ...