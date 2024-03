M O | Bergamini Fi | ‘Aspides va in giusta direzione’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Roma, 6 mar. (Adnkronos) – “La situazione che si è venuta a creare nel Mar Rosso è molto delicata, però vediamo l’aspetto positivo e cioè che ieri in Parlamento, con il via libera alla missione Aspides, si è celebrata una pagina che va nelladirezione”. Così Deborah, vice segretario nazionale di Forza Italia, intervenendo a Tgcom24. ”In politica estera – ha proseguito – non ci dovrebbero mai essere divisioni politiche strumentali alla ricerca di consenso, il Paese dovrebbe sempre essere compatto. Non sempre questo è avvenuto nel passato, ricordo dei passaggi anche durante i governi Berlusconi in cui questa maturità non c’è stata da parte di tutte le forze politiche. Ieri, invece, c’è stata e questo è un segnale positivo, perché rafforza quello che l’Italia e il governo stanno facendo per contribuire a limitare il conflitto”. “Mi ...