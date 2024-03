L'uomo che si è vaccinato 217 volte contro il Covid (senza effetti collaterali)

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Il vaccino contro ilè stato un tema in grado di dividere il mondo intero, tra chi non ha fatto neanche una dose e chi invece ha completato il ciclo completo di tre dosi. Ma c'è anche chi è andato decisamente oltre, come untedesco di 62 anni che, per motivi personali, ha ricevuto ben...