Luna Rossa | addio al prototipo LEQ12 | ad aprile il varo dell' AC75

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Cagliari, 6 marzo 2024 – Prosegue spedita la marcia di avvicinamento alla 37^ edizione'America's Cup per. Il team italiano ha infatti concluso gli allenamenti con il, impiegato negli ultimi due anni per accumulare esperienza e dati utili per la realizzazione, l'imbarcazione che verrà utilizzata per la prossima Coppa America. Domenica 3 marzo l'equipaggio guidato da Max Sirena ha svolto le ultime attività in acqua per poi salutare la barca realizzata a Cagliari, facendo così scattare il conto alla rovescia per ilo scafo che contenderà prima la Louis Vuitton agli altri sfidati e poi eventualmente la Vecchia Brocca al Defender, Team New Zeland. Il debuttoa nuova ...