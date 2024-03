L’ultima di Balotelli | lancia petardi nello spogliatoio della squadra E i suoi compagni reagiscono così

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Un petardoto al centro degli spogliatoi, all’insaputa dei. Ètrovata di Mario, ripreso in un video mentre accende un petardo e lo getta in mezzo alla stanza, spaventando idi gioco. L’attaccante italiano, oggi 33enne, gioca in Turchia all’Adana Demirspor. Video Instagram L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mario Balotelli è tornato in buona forma dopo un infortunio e continua a trascinare l’Adana Demirspor nel campionato turco. Un gol dell’ex Inter e Milan su ... (calcioweb.eu)

Balotelli ne combina un'altra: fa esplodere un petardo nello spogliatoio: Mario Balotelli non smette di far parlare di sé. L'attaccante italiano, tornato a essere decisivo con il suo Adana Demirspor dopo una lunga assenza per infortunio, ha pubblicato oggi ...tuttojuve

In arrivo una nuova regola del calcio: si rischia la punizione dentro l'area: Svolta nel calcio. L'IFAB ha annunciato l'introduzione di una nuova regola per diminuire le perdite di tempo: quelle dei portieri. L'ente vuole applicare in modo ...lalaziosiamonoi

Balotelli, che fai Lancia un petardo nello spogliatoio...: L'attaccante, tornato ad essere decisivo con il suo Adana Demirspor dopo una lunga assenza per infortunio, si è reso protagonista di questo episodio all'interno dello spogliatoio. (da mb459 Instagram) ...corrieredellosport