L’UE potrebbe innalzerà i dazi sulle elettriche prodotte in Cina già a luglio

"Quella di una difesa comune europea è un'esigenza che va perseguita con grande responsabilità e con una visione strategica" "Oggi l'Europa non può alzare la ... (sbircialanotizia)

Questo nuovo coupon potrebbe darvi la spinta giusta per acquistare il vostro smartphone Android preferito: ecco come sfruttarlo! L'articolo Questo coupon ... (tuttoandroid)

Ue più lenta nell'approvazione farmaci, 100 giorni più degli Usa: L’Ue è più lenta anche del Canada, dove occorrono 351 giorni, dell’Australia (347), del Giappone (322). Il processo potrebbe essere abbreviato dalla proposta di revisione della legislazione ...ansa

BYD Seagull costa ora meno di 9.000 euro in Cina, le concorrenti europee tremano: BYD potrebbe presto portare in Europa la sua city car Seagull, un modello che sembra pensato appositamente per il vecchio continente.auto.everyeye

Ue. Strategia industriale difesa e nuovo programma per migliorare sicurezza dell'Europa: La Commissione europea (Ce) e l'alto rappresentante hanno presentato ieri la prima strategia industriale europea in materia di difesa a livello Ue e hanno proposto una serie ambiziosa di nuove azioni ...avionews