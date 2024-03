Lucca | sos violenze | 100 richieste in più nell’ultimo anno Piene le case rifugio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024), 6 marzo 2024 – Oltre cento accessi in più in unal Centro Anti violenza Luna, 385 in totale nell’arco del 2023. Due modi per leggere la notizia, probabilmente due verità speculari: il fenomeno che ancora non si estirpa e una sensibilizzazione più diffusa che fa crescere consapevolezza e, quindi,di aiuto. Una rete a maglie sempre più fitte per tentare di sventare il “peggio“. I dati forniti dal Centro Luna ieri focalizzano 196 prese in carico. Quindi di 385 contatti solo la metà accetta di farsi seguire e proteggere. E sono 118 i casi (provenienti sia dalla Toscana che dal territorio nazionale) diventati esigenze pressanti e ineludibili di ingresso in protezione. Ma solo 36 sono stati esauditi, è questo infatti il numero massimo dei posti letto nellea cui sono stati ...