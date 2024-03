Lotta allo spreco alimentare Cosa si muove in Italia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 6 marzo 2024) L’ultima, in ordine di tempo, è stata Roma Capitale, ma sono alcuni anni, ormai, che anche insi sta diffondendo la pratica del doggy bag, ossia portarsi a casa quello che non si riesce a mangiare o a bere al ristorante, evitando così di sprecare il cibo e le bevande avanzate. C’è anche una proposta di legge, presentata alla Camera dei Deputati lo scorso 11 gennaio, primo firmatario Giandieco Gatta, deputato pugliese di Forza, che prevede l’introduzione “dell’obbligo di consentire l’asporto di cibi e bevande non consumati dal cliente negli esercizi di ristorazione”. Si rende, cioè, obbligatorio quello che in molti ristoranti già si fa in maniera volontaria. “Gli esercizi di ristorazione sono tenuti a mettere a disposizione dei propri clienti, che ne facciano espressa richiesta, contenitori riutilizzabili e riciclabili che, nel rispetto ...