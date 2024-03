L’Onu si sveglia | il report che certifica stupri e torture di Hamas

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Alla fine, dopo oltre tre mesi di attesa, sono stati rivelati i dettagli del rapporto che conferma le molte prove di violenza sessuale perpetrate durante l’attacco dei terroristi dinei kibbutz situati nei pressi della frontiera fra Israele e la Striscia di Gaza. Il sottosegretario generale delPremila Patten, in riferimento ai risultati, ha dichiarato: “Abbiamo trovato uno schema ricorrente di vittime che furono spogliate e fucilate.” Ha poi sottolineato che le testimonianze sulle violenze sessuali subite dai rapiti israeliani durante il periodo di prigionia a Gaza e poi rilasciati, è molto affidabile. Premila Patten, alla fine e suo malgrado, ha dovuto ammettere che le informazioni fornite dal governo israeliano erano autentiche e si basavano anche sulle telecamere che i terroristi avevano con loro al momento dello scempio. Riferendosi ai ...

La guerra in Medio Oriente prosegue tra attacchi, propaganda e ostaggi. Decine di persone hanno bloccato, per il terzo giorno consecutivo, l’ingresso degli ... (nicolaporro)

In Campania l’aspettativa di vita è tre anni più bassa che nel resto d’Italia: è che non corriamo!: Con un eccezionale sforzo scientifico, e molti milioni di euro investiti dalla Regione Campania, abbiamo appreso pure in questi giorni che gli epidemiologi di regime (pardon, Regione) hanno stabilito ...ilfattoquotidiano