Lomazzo | si stacca un pezzo di gru | evacuati i residenti nel raggio d’azione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 6 marzo 2024)(Como), 6 marzo 2024 – Intervento urgente dei vigili del fuoco a, in via Papa Giovanni Paolo II, per il cedimento di un piano di appoggio di una gru all’interno di un cantiere edile. La squadra del dimento diè stata chiamata con mansioni di assistenza, per svolgere valutazioni tecniche e di messa in sicurezza. A titolo precauzionale si è provveduto ad allontanare i, all’interno delle loro case sul versante opposto della strada, che ricadevano nel possibiledi azione della gru, nell’eventualità di una caduta, fino allo smontaggio della e alla messa in sicurezza dell’area di cantiere e circostante. Sul posto era presente anche la polizia locale di