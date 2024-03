Lo stilista Conte | il nuovo re della moda

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 6 marzo 2024) E’ tutto pronto per la GiuseppeFashion Week. Tutto è cominciato qualche sera fa in diretta tv, quando il leader del Movimento 5 Stelle ospite di Giovanni Floris ha scambiato “Di Martedì” per “Ma come ti vesti?!”, La7 per Real Time, e ha lanciato la sua prima collezione “Kiev Primavera/Estate” che riscrive i codicileadership maschile ucraina: basta con gli abiti militari, secondol’uomo Zelensky deve indossare abiti civili. Il “sarto del popolo” è sicuro: la diplomazia va affidata al comparto del tessile, del resto si tratta di ricucire degli strappi, o in altri termini metterci una toppa. E allora “Volodymyr Zelensky by” indossa completi con giacche scivolate, rilassate e morbide, pantaloni in raso lucido, maglioni in cotone, mocassini scamosciati: un look più arrendevole – esaltato dalla ...