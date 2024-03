Lo sport continua ad avere grossi problemi ad accettare la tecnologia

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Nella poliedrica vita di Hermann Joseph Barrelet – che si era laureato in filosofia e aveva studiato economia e ingegneria e vogava per diletto – ci fu un momento nel quale diventò la rappresentazione dei “mali dello”. Era il 23 agosto 1900, il giorno della registrazione del materiale per la prova olimpica del singolo maschile di canottaggio. Ad Asnières-sur-Seine si era presentato con un’imbarcazione comune ma con due remi non tradizionali: la pala era uguale a tutte le altre, il ginocchio no, era ovalizzato perché, a suo avviso, migliorava la resa della vogata. I giudici contattarono prontamente il comitato organizzatore. Fu addirittura Pierre de Coubertin, presidente del Cio, a intervenire, inveendo contro l’atleta. Sostenne che solo l’impegno e la tenacia dovessero guidare gliivi, non la ricerca di diavolerie tecnologiche, “emblema ...