Lo spinosauro non nuotava dopo la cena | afferma uno studio

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Lo: una questione spinosa tra gli esperti di dinosauri Lo Spinosaurus, uno dei più grandi dinosauri carnivori, mangiava pesce, ma resta un mistero se nuotasse o meno. Alcuni esperti credono che nuotasse sott’acqua come una rarità tra i dinosauri, altri dubitano. Un nuovoribatte alla teoria del nuoto La ricerca pubblicata su PLOS One sostiene che lo Spinosaurus non sapeva nuotare, contraddicendo unoprecedente che suggeriva il contrario. L’analisi della densità ossea era considerata “statisticamente errata” da Nathan Myhrvold e Paul Sereno. Le argomentazioni a favore della non-natatoria dello Spinosaurus Secondo Myhrvold e Sereno, la struttura del L'articolo proviene da News Nosh.