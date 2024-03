Lo Spezia alla disperata ricerca dell’impresa Ma dovrà vincere almeno quattro partite

La Spezia , 26 febbraio 2024 – Dopo l’ alla rme per l’epidemia di Dengue in Sud America, scattano Misure di sensibilizzazione anche in Italia. Le ... (lanazione)

Firenze, 1 marzo 2024 – Eccoci alle sfide di questo fine settimana d alla Serie A alla serie C. Come ogni settimana ci concentreremo sulla “nostre” squadre : ... (sport.quotidiano)

Una penalizzazione per le nostre maestranze e per l’intero territorio. Così Luca Mannini della Fit Cisl saluta il nuovo corso di formazione organizzato ... (lanazione)

Operai per bonifiche baristi e camerieri: Offerte di lavoro a La Spezia: tirocinante educatore, barista, camerieri e operaio per bonifiche industriali. Requisiti e condizioni specifiche per ciascuna posizione. Per candidature, visita il sito ...lanazione

"Porto, il lavoro va alla Spezia". La formazione riservata ai liguri: Una penalizzazione per le nostre maestranze e per l’intero territorio. Così Luca Mannini della Fit Cisl saluta il nuovo corso di formazione organizzato dalla Scuola Nazionale Trasporti e Logistica di ...lanazione

Anac blocca il cantiere del biodigestore di Saliceti: Demandiamo alla Provincia della Spezia per valutazioni di competenza e assunzione dei possibili correttivi rispetto alle criticità emerse in istruttoria, nonché a Regione Liguria e Recos». Il ...ilsecoloxix