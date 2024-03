ll centrodestra chiude la campagna elettorale in Abruzzo | “Vinceremo | nessun effetto Sardegna”

(Di mercoledì 6 marzo 2024) Illain, dove la coalizione sostiene il governatore uscente Marco Marsilio. Non ci sarà unSardegna, assicurano Antonio Tajani e Matteo Salvini, intercettati dai microfoni di Fanpage.it.

Libero aveva avvertito il centrodestra lungo tutta la campagna elettorale per le regionali in Sardegna sugli errori che la coalizione stava facendo, e ora ... (liberoquotidiano)

Il Centrodestra reagisce alla debacle sarda e, all’indomani della sconfitta nelle regionali del 25 febbraio, accelera e finalizza l’accordo per la ... (gazzettadelsud)

Elezioni Abruzzo, la volata per il bis di Marsilio: ma c’è l’incubo dell’effetto Sardegna: Alzare la tensione sul dossieraggio, esorcizzare la paura di una sconfitta in Abruzzo. La giornata del centrodestra si muove ...ilriformista

Elezioni regionali in Abruzzo, il centrodestra: "Non temiamo gli spifferi sardi": Poi tocca ad Antonio Tajani: "L’aeroporto di questa città sarà trasformato in uno scalo internazionale. Quando a ottobre ci sarà il G7 i leader potranno atterrare sulla nuova pista". Ricorda Silvio ...quotidiano

La battaglia del circolo Legambiente contro il taglio di 53 tigli per un progetto del Pnrr. Il Tar boccia il ricorso: “Non siete rappresentativi”: Quando i giudici, invece di dedicarsi a codici e pandette, prendono in mano la calcolatrice e si occupano di numeri per motivare una sentenza. È accaduto alla prima sezione del Tar del Friuli Venezia ...ilfattoquotidiano