Liverpool: interesse per Neto: Nonostante il nodo panchina per la prossima stagione resta ancora da sciogliere il Liverpool si sta muovendo sul mercato. I Reds infatti avrebbero un interesse.calciomercato

Calciomercato: Bayern. Tel verso rinnovo fino al 2029: Il 18enne attaccante è stato pagato due anni fa 28,5 milioni di euro MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Il Bayern sta per blindare Mathys ...sport.tiscali

Inzaghi e l'Inter: un legame forte e vincente: Simone Inzaghi, l'allenatore dell'Inter, è al centro delle attenzioni. Non solo per il suo lavoro straordinario alla guida dei nerazzurri, ma anche per le richieste che ha avanzato alla società in vis ...informazione