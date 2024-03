LIVE Tirreno-Adriatico 2024 | Volterra-Gualdo Tadino in DIRETTA | il plotone sta per riprendere Zoccarato

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA 15.20 EF Education-Easypost in testa al gruppo, per uno tra Ben Healy ed Alberto Bettiol. 15.19 Ripreso, GRUPPO COMPATTO! Intanto Ethan Vernon (Israel-Premier Tech) costretto a cambiare bicicletta a causa di una foratura: non il momento migliore. 15.18 La salita di Casacastalda è di quasi sette chilometri, ma con pendenze assolutamente pedalabili: parliamo del 3,8% di pendenza media, ma con una massima del 10% 15.15 Latorna adopo tre anni: nel 2021 fu Mathieu van der Poel, in maglia di campione d’Olanda, a imporsi su ...