LIVE Tirreno-Adriatico 2024 | Volterra-Gualdo Tadino in DIRETTA | entrati negli ultimi 10 chilometri

15.41CINQUE! 15.38 Si stanno creando vari 'treni' in gruppo per mettere avanti i propri favoriti. L'andatura non è pazzesca anche a causa della tanta pioggia tornata a cadere sulla corsa. 15.35 Attenzione perché si fa vedere anche il campione italiano Simone Velasco. Può essere un finale in cui può dire la sua. 15.33 Mancano 10! Iniziano a spuntare i favoriti odierni come Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck). 15.31 Con il passaggio in vetta, Carapaz raggiunge Davide Bais in vetta alla classifica GPM. Finita la discesa. 15.28 Ivan Garcia Cortina (Movistar) rientra ...