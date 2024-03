LIVE Tirreno-Adriatico 2024 | Volterra-Gualdo Tadino in DIRETTA | due uomini all’attacco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA 10.38 Il gruppo sembra concedere già spazio: più di un minuto il margine della coppia. 10.35 L’elvetico della Corratec ci aveva provato anche ieri. 10.33 Gli attaccanti sono Samuele Zoccarato (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Jan Stöckli (Team Corratec – Vini Fantini). 10.30 Si muovono due corridori, il gruppo sembra lasciare spazio. 10.27 Per ora non ci sono stati attacchi in gruppo. 10.25 Non si è presentato al via oggi neanche l’austriaco Michael Gogl (Alpecin – Deceuninck). 10.22 PARTITA UFFICIALMENTE LA TERZA TAPPA! 10.20 Corridori tutti con l’abbigliamento invernale: IT'S JACKETS ON AND AWAY WE GO ...