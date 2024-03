LIVE Tirreno-Adriatico 2024 | Volterra-Gualdo Tadino in DIRETTA | due al comando con 10? sul gruppo 130 km al traguardo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 6 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLALADELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA 12.59 8°C sulla corsa, cielo nuvoloso, la primavera si fa attendere. Sono 130 km al, fuga con 10’05” di vantaggio sul. 12.56 Ecco le immagini delcon UAE e Tudor davanti a dettare il passo: Meanwhile in the peloton, @TeamEmiratesUAE and @TudorProCycling are gently pacing #pic.twitter.com/5p2bTV74aZ —(@Tirren) March 6,12.54 Ricordiamo i nomi dei due al: Samuele Zoccarato (VF Group – Bardiani ...