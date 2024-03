(Di mercoledì 6 marzo 2024) Alle 13:00 di oggi, mercoledì 6 marzo, Daniele Deparlerà ina Trigoria per presentare, match di andata degli ottavi di finale di Europa League. Con lui ci sarà il difensore Gianluca Mancini, pronto a parlare da leader alla vigilia di una partita che vedrà ancora una volta l’Olimpico strapieno. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 SportFace.

Il ciclone Fedra colpisce soprattutto le regioni del Nord con piogge, valanghe e forti venti. In Piemonte zone rosse per rischio idrogeologico, in Liguria ... (tg24.sky)

LIVE – Roma-Brighton, De Rossi in conferenza stampa (DIRETTA): LIVE - Roma-Brighton, De Rossi in conferenza stampa (DIRETTA). Aggiornamenti in tempo reale a partire dalle 13 ...sportface

LIVE – Serie C, 30ª giornata 2023/24: segui tutti gli aggiornamenti dai campi in diretta: Roma. Ritorna in campo la Serie C con l'undicesima giornata di ritorno della stagione 2023/24. Ecco di seguito il LIVEscore completo dove seguire in diretta tutte ...restodelcalcio

Hard Rock Cafe ed Eva Longoria insieme per il mese internazionale della donna: ' We are ' è il motto dell ’International Women’s Month, la campagna di Hard Rock Cafe che celebra l’8 marzo nei cafe di tutto il mondo con un mese di iniziative, concerti e raccolte fondi per la salu ...adnkronos